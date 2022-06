Miriana Trevisan e Pago, dopo anni tra il cantante e la showgirl è tornato tutto come prima: “ne è valsa la pena”

La fine della relazione tra Miriana e Pago aveva coinciso con un lungo periodo in cui i rapporti tra i due ex si erano notevolmente raffreddati. A ciò aveva contribuito anche la relazione che il cantante, per sette anni, ha vissuto accanto alla modella Serena Enardu, che lo aveva sicuramente aveva distolto da qualunque altro pensiero.

Attualmente, tuttavia, tra la Trevisan e l’ex marito la situazione parrebbe essersi capovolta. Durante l’avventura della showgirl al “GF Vip”, a questo proposito, il pubblico aveva avuto modo di notare che, con Pago, Miriana aveva ritrovato un feeling tutt’altro che indifferente.

Nelle scorse ore, le Instagram stories del cantante hanno fatto il resto. La Trevisan e l’ex marito, ancora una volta, si sono ritrovati l’uno al fianco dell’altra, e ciò è accaduto per una ragione decisamente speciale.

Pago e Miriana, dopo anni torna tutto come prima: “ne è valsa la pena” – FOTO

Miriana e Pago si sono nuovamente trovati l’uno al fianco dell’altra in occasione di un momento speciale: il rientro dalle vacanze del figlio Nicola. Quest’ultimo, assieme al papà, si è goduto alcuni giorni di relax in Sardegna, puntualmente documentati dall’artista tramite video e foto da postare sui social.

Nella serata di ieri, in aeroporto, Nicola ha inaspettatamente trovato la sua splendida mamma ad attenderlo a braccia aperte. “Sono tre giorni che ci inventiamo di tutto per non farglielo scoprire” ha spiegato Pago ai suoi followers, fornendo la prova che tutti stavano aspettando.

Lui e la Trevisan, che hanno ripreso a sentirsi con regolarità, sarebbero giunti ad instaurare un rapporto più che speciale. Proprio alla luce di questa ritrovata sintonia, la coppia è riuscita a rendere il rientro a casa di Nicola indimenticabile, mediante una sorpresa più che apprezzata dal bambino.

“Guardatelo… ne è valsa la pena” ha chiosato Pago, che assieme all’ex moglie è perfettamente riuscito nell’intento di stupire il figlio. Un momento davvero speciale agli occhi dei due genitori, tra i quali sarebbe finalmente tornato tutto come prima.