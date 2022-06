Silvia Toffanin beccata a casa in dolce compagnia, riflettori puntati sulla conduttrice: aria di separazione con Pier Silvio?

La conduttrice di “Verissimo” è stata paparazzata a casa abbracciata ad un’altra persona ma non era però Pier Silvio. Ecco di chi si trattava.

Il suo nome in questi ultimi giorni sembra al centro della cronaca rosa e dello spettacolo nazionale per via di voci sempre più sospette riguardo la sua presunta conduzione in uno dei programmi più amati di Canale 5, e non parliamo di “Verissimo”.

Circola insistente la notizia che la vedrebbe come prossima conduttrice del daytime pomeridiano di “Amici” al posto di Maria De Filippi che invece potrebbe essere messa in panchina. Sarà vero? Silvia Toffanin però è stata additata anche per un altro pettegolezzo che riguarda la sua vita matrimoniale, al fianco dal 2001 con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di casa Mediaset.

Tra i due ci sarebbe aria di crisi coniugale, si parla di un tradimento di lei beccata in flagrante a casa con un altro volto noto dello showbiz nazionale. Di chi si tratta?

Silvia e Pier Silvio, tutto finito? Arriva la conferma ufficiale

Sono sempre molto schivi riguardo la loro vita privata e quella dei figli, eppure questa notizia è rimbalzata prepotente su tutte le principali testate nazionali.

La conduttrice di “Verissimo” è stata paparazzata a Portofino assieme ad un big della Rai, quindi non solo uno smacco al marito per il tradimento ma anche per un avvicinamento alla concorrenza che ora sembrerebbe essere un trampolino di lancio per lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alberto Matano, la tragica fine della precedente relazione: “non è stato per niente semplice”

Che succede? Silvia sta contrattando la sua fuoriuscita da Mediaset? Tranquilli, nessun uomo e nessun abbandono. È infatti stata paparazzata con Antonella Clerici con cui è amica da molti anni, e con cui si è concessa un pomeriggio tra chiacchiere e risate a Portofino dove le sue si trovano in vacanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi lascia tutto per lui, non riesce a farne a meno

Negli scatti esclusivi pubblicati da Chi, si vede Antonella accogliere a braccia aperte l’amica nella villa di Vittorio Garrone, in loro compagnia anche la figlia Maele avuta da Eddy Martens. Ricordiamo che Pier Silvio e la Toffanin hanno infatti un bella villetta proprio sul luogo dove trascorrono da anni le loro vacanze estive.