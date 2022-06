“Sono due”: Letizia sorprende la Spagna con una notizia eclatante

E’ arrivato un annuncio che ha lasciato di stucco la Spagna intera. Nessuno se lo aspettava. E’ sorprendente. I dettagli.

Letizia di Spagna è un personaggio della corona spagnola molto amato dai suoi sudditi.

Nota soprattutto per indossare look sopra le righe, infatti ha deciso di svestire i classici panni neri e composti che le imponeva la corona per sfoggiare outfit più stravaganti seppur mantenendo il giusto decoro.

Letizia di Spagna, dunque, ha stravolto il dress code e ha coinvolto tutti gli spagnoli nelle sue apparizioni pubbliche. Oggi la notizia è sorprendente e sicuramente renderà felice più di qualche persona.

Letizia di Spagna e il lieto annuncio: il paese è in fremito

Secondo molti rumors tra cui la rivista tedesca Neue Wen, Letizia di Spagna sarebbe in dolce attesa.

Non solo, la sovrana aspetterebbe due gemellini che andrebbero a fare compagnia alle sue due figlie.

Leonor e Sofia potrebbero, dunque, diventare sorelle maggiori ma se venisse al mondo un maschietto la primogenita perderebbe la corona.

Letizia Ortiz ha 49 anni ma questo non è di certo un ostacolo, sua sorella Telma, infatti, è diventata mamma per la seconda volta a 48 anni.

Sempre secondo i rumors, la coppia starebbe già pensando ai nomi da dare ai piccoli e Filippo sta per acquistare l’automobile nuova per la famiglia in procinto di allargarsi.

Tuttavia non è arrivata alcuna conferma (ma neanche smentita) ufficiale da parte della famiglia reale. Quindi non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.

E mentre Letizia e Filippo stanno vivendo un momento d’oro come quello dell’arrivo di due bambini, Juan Carlos vive una vita isolata rispetto agli altri reali poiché è stato al centro di alcuni scandali finanziari e frodi. Per questa ragione ha dovuto esiliarsi vivendo negli Emirati Arabi.