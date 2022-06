Soraia e Luca, dopo Uomini e Donne non è andato tutto come previsto: la coppia ha dovuto affrontare una delusione immensa…

A “Uomini e Donne”, una delle ultime scelte ad essere andate in onda è stata proprio quella di Luca Salatino. Il romano, dopo cinque mesi di percorso con le corteggiatrici Lilli e Soraia, ha deciso di proseguire il proprio cammino di vita accanto a quest’ultima.

La giovane, che a lungo aveva temuto di poter perdere il tronista, è scoppiata a piangere di gioia prima di proclamare il fatidico “sì“. Ormai è trascorso circa un mese dal giorno in cui la coppia ha abbandonato il dating show, e in questo lasso di tempo, tra Soraia e Luca, molte cose sarebbero cambiate.

I due fidanzati, che si stanno conoscendo a 360°, si sono trovati faccia a faccia con una delusione a dir poco inattesa. Purtroppo, nel “post scelta”, qualcosa nelle loro vite non è andato come previsto.

Soraia e Luca, dopo Uomini e Donne non è andata come previsto: era inevitabile

Tra Soraia e Luca, nel “post scelta”, qualcosa non sarebbe andato come previsto. La coppia formatasi durante la scorsa edizione di “Uomini e Donne”, che pur sembra andare d’amore e d’accordo, non è riuscita a coronare il desiderio più grande: quello di ricongiungersi con Federica Aversano.

Quest’ultima, intima amica di Soraia, è stata infatti la “non scelta” di Matteo Ranieri, che le ha preferito la rivale Valeria. Se Matteo e Luca, da un lato, continuano a vivere il loro rapporto con grande entusiasmo, coinvolgendo le stesse fidanzate, per Soraia e Federica la questione è parzialmente diversa.

La fidanzata di Salatino, infatti, non potrebbe mai vedere realizzato il suo sogno di un’uscita a quattro con Luca, Matteo e Federica. Quello stesso sogno su cui, con ogni probabilità, le due amiche avevano fantasticato molte volte durante il programma, convinte che prima o poi sarebbero riuscite a realizzarlo.

La Aversano, dopo il rifiuto di Ranieri, è tornata alla sua vita di sempre e si dedica con ancora più energie al figlio Luciano. L’amicizia con Soraia, d’altro canto, continua a rimanere una parte importantissima della vita dell’ex corteggiatrice.