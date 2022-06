“Un Posto al Sole” nuovo dramma per Raffaele: il terribile colpo di scena

Un Posto al Sole, il noto personaggio della soap opera napoletana finisce nei guai: i sensi di colpa e la paura di Raffaele Giordano

Siamo arrivati a giugno e, più si avvicina la pausa estiva della soap opera napoletana più longeva della televisione, più le dinamiche entrano nel vivo. Tutte le storyline sono in un punto critico e stanno lasciando i telespettatori col fiato sospeso, ma quella che più di tutte sta appassionando tutti, è senza ombra di dubbio quella che riguarda Raffaele Giordano.

Anche se in Un Posto al Sole non ci sono protagonisti perché sono tutti allo stesso livello, è innegabile che Raffaele abbia un qualcosa in più. Lui è stato presente nella primissima scena della soap e, ricoprendo il ruolo di portiere del Palazzo, in qualche modo è sempre riuscito a rappresentare un po’ il cuore pulsante di questa grande famiglia.

Un Posto al Sole: Diego Giordano fa un incidente

Dunque, proprio per questo motivo, è sempre terribile vedere Raffaele soffrire o attraversare un momento di difficoltà. Cosa che, mai come ora, sta davvero succedendo. Con l’arresto del boss della camorra Argento, i nemici del genero di Raffaele hanno deciso di prendere di mira proprio lui, pur di riuscire ad ottenere informazioni.

Raffaele, che è sempre stato un uomo con dei validi principi, non sa davvero come fare. Non è facile per lui non fare la cosa giusta, eppure sa che questa volta è diverso perché c’è incolumità della sua famiglia in ballo.

E, a proposito della sua famiglia, nelle prossime puntate suo figlio Diego farà un incidente. Capirà subito che, dietro a quanto accaduto, c’è proprio lo zampino delle persone che lo stanno minacciando e che, stanno aspettando da lui, delle informazioni che riguardano proprio il loro boss.

A questo punto, Raffaele capisce di non avere altra scelta. Se vuole che l’incidente di Diego non si ripeti, deve assolutamente cominciare a collaborare con la parte sbagliata della storia.