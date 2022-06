Ha solo 21 anni ed è una delle figlie d’arte più conosciute del momento. La riconosci? – FOTO

É la figlia d’arte di uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano. A sua volta sta cercando di farsi largo nello show business. Ha solo 21 anni: riuscite a capire si chi si tratta?

Guardate bene la foto della bambina in foto qui in basso e mettete alla prova il vostro spirito d’osservazione. Oggi è una bellissima ragazza di 21 anni, compiuti appena pochi giorni fa, lo scorso 15 giugno. É nota principalmente per essere figlia d’arte di un famosissimo cantante e di un’ex showgirl del piccolo schermo.

I lunghi capelli biondi, gli occhi azzurri e il sorriso vivace li ha ereditati proprio da quest’ultima. La sua famiglia è tra le più conosciute d’Italia; tutti i membri, più o meno, hanno fatto parte del dorato mondo dello spettacolo. Anche lei sta perseguendo una carriera in tal senso, appoggiata principalmente dall’imponente figura paterna. Ha partecipato come giudice a un celebre talent show su Rai Uno, ha pubblicato dei singoli di genere trap ed è una piccola star del web. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo.

Famosa figlia d’arte di 21 anni, oggi è una star in ascesa. Di chi si tratta?