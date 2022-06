Al Bano e Yari, lite accesa padre-figlio: non si rivolgono più la parola. Motivo incredibile

Più di una volta il primogenito ha dichiarato di non andare molto d’accordo il padre, però ora è arrivata la rottura definitiva tra i due.

Lui è conosciuto a livello mondiale per singoli come ‘Felicità’ che non hanno bisogno di presentazioni. Una carriera memorabile alle spalle e una famiglia anch’essa felice e molto unita, nonostante il divorzio ormai molti anni fa avvenuto con Romina Power.

Nella sua vita ora i figli Yari, Ylenia, Cristel e Romina Jr, e Jasmine e Albano Jr invece nati dalla relazione con la Lecciso con cui vive a Bari presso la sua tenuta a Cellino San Marco dove oggi, si dedica alla terra e alla produzione di prodotti vitivinicoli molto pregiati.

Il cantante non ha mai avuto rapporti idilliaci con il primogenito Yari ma dopo una recente decisione che ha preso, tra i due sembra davvero che sia guerra aperta senza possibilità di trovare un accordo.

Yari Carrisi, è guerra con il padre. Cosa è successo davvero tra i due

Sin da piccolo Yari ha cercato di seguire le orme dei suoi genitori, prima dedicandosi alla musica e poi in seguito allo spettacolo ma con scarsi risultati in termini di performance, tanto che oggi il giovane ha preferito dedicarsi ad una vita semplice rivolta soprattutto alla Chiesa cristiana.

Se quindi con il padre i rapporti non sono mai stato troppo consolidati, la rottura definitiva è giunta pochi giorni fa quando, secondo rumors accreditati vicini alla famiglia, sembra che Al Bano abbia comunicato di voler lasciare la conduzione della sua azienda vinicola a Cellino San Marco unicamente al figlio Al Bano Jr.

Decisone che estrometterebbe così tutti i figli avuti con Romina, compreso appunto Yari. Mentre però le sorelle maggiori non hanno reagito affatto in malo modo, impegnate nelle loro vite private e lavorative lontane della Puglia, invece Yari si è inferocito.

Un vero colpo basso per lui che probabilmente pensava di poter trascorrere i suoi prossimi anni proprio nella tenuta, lui che ha un animo mite e molto legato al rapporto diretto con il creato. Yari ha quindi scelto di troncare i legami con il padre e di non parlargli più. Chissà se Al Bano farà un dietro front e ripenserà alla decisone presa.