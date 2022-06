Arisa, la paura più grande della cantante: la confessione inaspettata

Arisa non si nasconde più e non perde occasione di condividere con i fan la sua paura più grande: nessuno l’ha mai saputo prima d’ora

Voce strepitosa e talento inimitabile, così Arisa si è presentata al pubblico di Sanremo con la canzone Sincerità. Era il 2009 e l’artista genovese si preparava a diventare una delle cantanti più amate e seguite dagli italiani.

L’abbiamo vista esibirsi sul palco, diventare ballerina a “Ballando con le stelle” e insegnante di canto di “Amici“, Arisa non perde occasione di mettersi in gioco e con determinazione e intraprendenza cerca sempre di dare e fare il massimo.

Arisa, la rivelazione inaspettata: qual è la paura della cantante

La cantante genovese ha da poco spento 39 candeline che le sono costate sacrifici, paura, esperienze, mancanze, amicizie, delusione e nuovi amori.

Nell’ultimo periodo Arisa ha una relazione con Vito Coppola, il ballerino conosciuto nel programma di Milly Carlucci. I due sembrano molto affiatati, chissà, però, se il suo fidanzato sa qual è la paura più grande dell’artista?

Una volta, la cantante ha dichiarato di cosa ha paura e la sua confessione ha fatto il giro del web, tanto che su molte pagine social ritroviamo il suo racconto.

“Ho molta paura di soffrire, non so come la prenderei. Sai io vivo degli stati di tristezza molto forti. Quindi quando mi riprendo ho paura di prendere qualche botta più grossa. – ha rivelato – Perché sai, ti alzi, ti alzi, ti alzi, sei sempre più alto e poi…boom una botta”.

Poi ha concluso: “Ci sono delle volte in cui sto bene e fiorisco, sai io di base vorrei essere felice”.

Oggi, la trentanovenne sembra aver trovato il giusto equilibrio che la rende felice e soddisfatta della propria vita. La carriera va a gonfie vele, ha una famiglia stupenda che la supporta e sostiene in ogni situazione e un fidanzato unico che le è accanto, tra alti e bassi.