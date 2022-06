Classe 1953, è un’attrice italiana famosissima. La riconoscete dalla FOTO da bambina?

Un’attrice italiana famosissima, protagonista di numerosi film divenuti dei veri e propri cult. Nata nel 1953, a ottobre compirà 69 anni. Riuscite a capire di chi si tratta dalla foto da bembina?

La bambina nella foto qui in basso oggi è una splendida donna alle soglie dei 69 anni, Ha avuto una carriera d’attrice costellata da successi ed è stata un ammirato sex-symbol degli anni settanta.

Classe 1953, nata a Roma, può vantare un debutto con i fiocchi, nel film “Roma” dell’acclamato regista Federico Fellini. Diversi decenni fa ha cavalcato l’onda del genere più in voga del periodo, ossia la “commedia sexy all’italiana”, spesso contrapposta alla figura di Ornella Muti con la quale, in realtà, non è mai esistita una vera e propria rivalità. Si è poi allontanata dal ruolo stereotipato che le era stato imposto, arrivando addirittura a vincere un David di Donatello nel 1982 per l’interpretazione di una pellicola divenuta un cult del nostro cinema. Avete capito di chi si tratta?

Un’attrice italiana super conosciuta, difficile riconoscerla dalla foto da bambina. Di chi si tratta?

