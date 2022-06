Cristina Buccino si è mostrata divina: indosso una mise irresistibile ha scoperto le sue curve esplosive, i fan sono nel delirio.

Curve esplosive, lineamenti angelici e fascino travolgente. Cristina Buccino torna a stupire il popolo del web mostrandosi divina sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 2,8 milioni di follower.

Modella, showgirl e influencer, 37 anni di origini calabresi, il suo volto è diventato noto nello spettacolo a seguito della partecipazione a format di successo del calibro de “L’Eredità” (nei panni di showgirl) e a “L’Isola dei Famosi”.

Nel tempo è diventata conosciuta non solo per la sua carriera, ma anche per le sue storie d’amore, in particolare quella con il figlio di Gigi D’Alessio, Cristiano. Tra i rumors dei suoi flirt spiccano nomi come Cristiano Ronaldo e Colin Farrel.

In parallelo ha conquistato i social, raggiungendo una popolarità incredibile: oggi ogni suo scatto – in particolare su Instagram – fa sempre il pieno di cuori come dimostra l’ultimo condiviso.

Cristina Buccino: mise dalle aperture oltre ogni immaginazione

