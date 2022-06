Un gravissimo incidente che ha coinvolto un camion e un auto nell’Autostrada tra Umbria e Toscana. Due morti e il traffico in tutte le autostrade va in tilt.

Un incidente che ha coinvolto un auto e un camion sulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi. In base ad una prima ricostruzione, come riporta Leggo, si tratta di un tamponamento tra automezzi pesanti e il coinvolgimento di alcune autovetture. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto un auto tamponata da un tir. L’automobile coinvolta sarebbe poi tamponata da una Fiat Punto.

Secondo le ricostruzioni della polizia stradale, accorsi immediatamente sul posto, si rileva che a bordo della Fiat Panda erano presenti due 35 enni di origine laziale. Le ragazze sarebbero morte sul colpo. L’incidente è accaduta sull’Autosole al confine tra la regione umbra e la Toscana. Erano diverso tempo che le macchine erano in colonna per il traffico. Un tamponamento a catena che ha coinvolto due autotir ferme sulla corsia di sorpasso. In questo momento i rilevamenti sui feriti accertano 8 feriti ma le valutazioni sull’incidente sono ancora in corso.

Autostrade italiane paralizzate dal traffico in tilt: interviene la polizia stradale

A soccorrere e fare chiarezza sull’accaduto, la Polizia stradale della sezione di Terni e della sottosezione di Orvieto, come riporta Leggo. Sono in corso e sono stati attivi tutto il pomeriggio i rilevamenti degli investigatori. Una dinamica ancora poco chiara coordinata dal Procuratore della Repubblica di Siena, Nicola Marini e del sostituto Niccolo Ludovici, come riporta Leggo.

Il gruppo dei soccorsi sanitari del 118 è accorso immediatamente sul luogo dell’incidente. Un elisoccorso che ha trasportato con urgenza due uomini nell’Ospedale di Siena. Riguardo i due uomini si sa che hanno 38 e 42 anni, come riporta Leggo ma non sono ancora chiare le generalità.

Il traffico va in tilt in tutto il tratto autostradale. La circolazione è rallentata verso sud con code di auto che ha raggiunto 16 chilometri nella zona tra Valdichiana e Fabro. Una situazione che sembra migliorare ma che ha paralizzato il traffico per diverse ore con pesanti conseguenze.