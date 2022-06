“Vorrei incontrarti ora”, Carolina Stramare il ‘panorama’ sul davanzale è illogico. Che vista! – FOTO

Carolina Stramare, ex Miss Italia dell’80 esima edizione del concorso illumina la giornata dei fan alla sua maniera. Spettacolo sul davanzale: che visione!

Carolina Stramare, ex concorrente di “Miss Italia“ e vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza ha reso la giornata dei suoi fan, unica e speciale.

Nonostante fossero passati tanti anni dall’ultima volta che Carolina ha guadagnato il massimo dei voti e delle preferenze dei telespettatori italiani, al giorno d’oggi sembra non essere cambiata una virgola.

Il tempo per lei non è mai stato un nemico nella vita e ancora una volta ha dimostrato davanti a tutti, una bellezza intramontabile. Nel corso dell’anno, la showgirl si è disimpegnata in diverse iniziative di lusso che hanno contribuito a rendere la sua carriera ancor più brillante del previsto.

Come per le altre celebrità dello spettacolo e del gossip anche per lei è arrivata finalmente l’estate: vediamo nel dettaglio uno dei primi scatti di una stagione che si preannuncia incandescente

Carolina Stramare, l’estate è già arrivata: le inquadrature sul davanzale mandano k.o.: che spettacolo!

PER VEDERE LA FOTO DI CAROLINA STRAMARE, VAI SU SUCCESSIVO