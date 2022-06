Caterina Balivo sbalordisce i fan con una serie di novità appena condivise sui social: per la conduttrice si prospetta un’estate strepitosa

Dopo due anni in standby, lontano per un po’ dalle telecamere, Caterina Balivo ha fatto il pieno di energie ed è pronta a tornare in televisione con una serie di novità che ha già spoilerato sui social.

L’abbiamo lasciata alla conduzione di “Vieni da me”, un programma in onda su Rai 1 che aveva ottenuto grandi risultati. Tra qualche giorno la ritroveremo su Tv8 con “Chi vuole sposare mia mamma” e su Rai 2 con “Help-ho un dubbio”. Prima però c’è ancora un’altra sorpresa da scoprire.

Oltre al grande ritorno in televisione, Caterina Balivo è impegnata in varie campagne pubblicitarie e shooting fotografici. Sui social, ha condiviso un post dove rivela qual è il suo segreto di bellezza, lasciando i fan a bocca aperta.

La foto è stata scatta in bagno, la conduttrice indossa una t-shirt bianca e un paio di shorts dello stesso colore, nessun trucco e i capelli sono sciolti. Il sorriso non manca mai, poi scrive: “Vi svelo il mio segreto di bellezza che ormai mi accompagna da un po’… Philips Lumea Serie 9000, il dispositivo a luce pulsata che ti permette di ottenere un’epilazione a lunga durata direttamente a casa!2.

Tra i vari commenti, qualcuno non ha potuto fare a meno di affermare: “Sei bellissima in tutto Caterina, poi le tue cosce favolose” e poi ancora “Il mio desiderio nascosto è essere investito da quei piedi come una secchiata d’acqua ad agosto”.

Dopo tutte queste novità in arrivo, non ci resta che attendere Caterina Balivo sul piccolo schermo. Non vediamo l’ora di vedere i suoi outfit, seguirla e supportarla. Siete pronti? La presentatrice si sta preparando, prendendosi cura di sé e senza mai perdere il sorriso che da anni la accompagna ovunque.