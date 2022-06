Chiara Ferragni toglie tutti i vestiti e pubblica la FOTO: “Mio corpo, mie scelte”

Chiara Ferragni, imprenditrice famosissima, ha pubblicato una foto su Instagram che ha spiazzato i suoi fans. Senza vestiti scrive: “Mio corpo, mie scelte!”

Chiara Ferragni, famosa imprenditrice digitale e non solo, è una delle donne più amate del mondo dei social. Ha esordito quando era davvero molto giovane e ad oggi, a 34 anni, è felice di quello che è riuscita a realizzare da sola con le sue forze. Ha un lavoro che ama tantissimo e una famiglia meravigliosa da cui tornare ogni sera dopo aver finito in ufficio.

Il suo cammino con Fedez si è incrociato nel 2016 e, nonostante avessero avuto storie importanti prima di conoscersi, nel momento in cui si sono incontrati hanno capito fin da subito di essere fatti l’uno per l’altro. Proprio per questo motivo non hanno voluto più aspettare e hanno deciso di fare tutto in fretta, realizzando così i loro progetti di coppia.

Chiara Ferragni senza vestiti sui social: il messaggio per i fans

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C h I a r a F e r r a g n I ✨ ( @ c h I a r a f e r r a g n i )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Selvaggia Lucarelli, continua la faida con i Ferragnez: “Vi spiego perché non li attacca nessuno”

Chiara e Fedez sono una coppia meravigliosa anche perché si lasciano liberi di fare quello che vogliono, senza soffocarsi con gelosie o altre cose futili. Chiara spesso pubblica foto abbastanza spinte e Fedez è prontamente lì a difenderla, quando qualcuno le fa notare di essere una donna sposata e di doversi controllare su alcuni scatti che rende pubblici.

Ad esempio ora Chiara ha postato una foto in cui è in topless, coperta solo da un paio di emoticon delle ciliegie. “Mio corpo, mia scelta” scrive Chiara sul suo profilo di Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alberto Matano, la tragica fine della precedente relazione: “non è stato per niente semplice”

Fedez ha commentato prontamente, spegnendo già sul nascere la polemica che sarebbe sicuramente partita in pochi minuti: “Per me due chili di ciliegie, grazie“.