Conad puoi farlo fin da subito. Clienti impazziti: “State calmi, ce la faremo”. L’offerta irrinunciabile

L’azienda Conad ha dato l’ufficialità della notizia, è possibile farlo in tutti i punti vendita ed i clienti sono già impazziti. Scopriamo di cosa si tratta.

Il Conad è una catena di supermercati molto conosciuta in Italia e all’estero, nasce nel 1962 come Società Cooperativa, l’acronimo equivale a Consorzio Nazionale Dettaglianti, la sede centrale è a Bologna. Inizialmente nato come piccolo punto di riferimento alimentare, con il passare del tempo, l’azienda si è evoluta sempre di più, volando anche in Hong Kong, Kosovo, Malta, Albania, Cina, Repubblica di San Marino.

Attualmente, sul territorio nazionale, Conad ha milioni di punti vendita sotto diverse insegne a seconda della grandezza del negozio. I dipendenti, altamente qualificati, sono sempre pronti ad accontentare i numerosi clienti che ogni giorno varcano le porte dei vari store. Da Conad si può acquistare la qualunque, non solo generi alimentari ma anche prodotti per la pulizia della casa, della persona e prodotti per la cura di animali domestici. Ma Conad non è solo questo, ecco cosa sta succedendo.

Tutti in fila per prenotare i libri scolastici

“Da Conad hai tempo fino al 30 settembre per prenotare i libri scolastici anche online con il 15% di sconto immediato. Non aspettare l’ultimo momento!”, si legge sulle pagini ufficiali dell’azienda.

Conad mette a disposizione dei suoi clienti servizi all’avanguardia, poter prenotare i libri di testo direttamente al supermercato è davvero una possibilità apprezzata. Per farlo si ha tempo fino al 30 settembre, basterà portare all’ufficio clienti i codici dei vari testi con i titoli, pagare ed il gioco è fatto.

Su Facebook sono tutti su di giri, “Mamma mia, sai quante persone dovrò attendere?” scrive scettica una donna, “State calmi, ce la faremo, il 30 settembre è lontano”, rassicura un signore.

Inoltre non dimenticate che se volete evitare file, potete prenotare i libri di testo online, sul sito ufficiale Conad ed usufruire all’istante dello sconto del 15%. Mica male! In tantissimi hanno già iniziato a prenotare, e tu cos’aspetti?