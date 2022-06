Una tragedia che ha stroncato la vita di una minore. Un incidente e un malore che ha interrotto il sogno estivo di una piccola bambina.

E’ accaduto in una piscina pubblica della città in cui la piccola abitava. La bambina, Valentina Contino, di anni 11 era andata con i familiari in una piscina pubblica del Comune di Bra, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzione e come riporta Leggo, la piccola avrebbe avuto un malore prima di perdere i sensi e morire nell’acqua.

Un incidente che ha provocato la morte della piccola nonostante i disperati e assidui soccorsi del 118, allertato dai parenti della bambina e accorso immediatamente sul posto. Sulle cause del malore non è chiara la dinamica, se a causa di un problema fisico o delle elevate temperature che affliggono l’Italia in questi giorni.

Un altro incidente era accaduto sempre nel Cuneese: ragazzo salvo

Per la piccola Valentina non c’è stato nulla da fare. L’episodio è avvenuto in tardo pomeriggio, come riporta Leggo in una piscina scoperta in Via Sartori, nella zona del Santuario della Madonna dei Fior a Bra, in provincia di Cuneo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore mentre fa il bagno in piscina: ragazzo perde la vita

Era già successo qualche giorno fa un incidente simile. Era l’8 giugno quando in un’altra piscina pubblica, nel comune di Alba, a pochi chilometri da Bra che ha visto coinvolto un ragazzo. Si tratta sempre di un minore, un ragazzo di 16 anni che ha rischiato di morire affogato nella piscina in cui era insieme ad altri amici.

Sono stati proprio gli amici a soccorrere il ragazzo che, mentre era in acqua, ha avuto un malore. Il gruppo di amici, una volta fatto riemergere il ragazzo dall’acqua in cui era sprofondato, ha chiamato immediatamente i soccorsi e l’elisoccorso è atterrato vicino al campo sportivo in cui c’era la piscina. Per il ragazzo anche se in condizioni gravi e ricoverato all’Ospedale di Santa Croce di Cuneo, è stato fondamentale l’apporto dei soccorsi ed è salvo.