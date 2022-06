Deodoranti: alcuni sono dannosi per la salute: scopriamo quali evitare

Una guida agli acquisti per evitare quei prodotti dannosi che rischiano di compromettere la nostra salute. Tutto quello che c’è da sapere.

C’è un ingrediente presente all’interno dei deodoranti che ha una funzione ben precisa ma che potrebbe avere degli effetti indesiderati. Per questo bisogna prestare attenzione a tal riguardo. Scopriamo come nel nostro articolo.

Tra i vari componenti chimici presenti all’interno dei deodoranti ci sono i sali di alluminio che servono a ridurre la produzione di sudore. Eppure un eccesso di alluminio rischia di essere dannoso per la nostra salute. I sali di alluminio sono presenti in natura come ad esempio nell’acqua ma le quantità eccessive immesse nel nostro corpo vengono espulse tramite le vie urinarie.

Quali sono i deodoranti più sicuri: la guida

L’effetto dei sali di alluminio è quello di ridurre i pori dell’epidermide facendo produrre meno sudore ed agisce anche come antibatterico.

La pericolosità sta nel fatto dell’azione anti traspirante e dei cosiddetti parabeni.

Il sudore è anche molto importante per il nostro corpo perché elimina tossine e fermare questo processo con l’uso di queste tipologie di deodoranti può indurre a malattie anche gravi.

C’è da dire, però, che secondo il National Institute of Health americano e l’American Cancer Society, i deodoranti anti traspiranti non sono dannosi a tal punto da provocare tumori, come invece molti

pensano.

Il giornale Oko -Test, particolarmente noto in Germania, ha analizzato i deodoranti delle marche più vendute segnalando quali hanno più sali di alluminio al loro interno.

Tra i marchi più penalizzati troviamo: Biotherm, Dove, Vichy, Nevea, Rexona.

Mentre invece i deodoranti consigliati sono: Amiamo il pianeta, I-m, Ben e Anna, Lavera.

Ma c’è anche un prodotto di un marchio totalmente Made in Italy consigliatissimo, stiamo parlando del Deogel alla menta de L’Erbolario, nota azienda italiana che opera da oltre 40 anni nel settore erboristico con sede a Lodi.