“Incommensurabile Marinelli”, le parole di Luca entrano nel cuore di Dori Ghezzi e di tutti coloro che hanno amato la musica e il modo di dimostrarsi umano di De André.

“Entrare in un altro universo“, sono queste le prime parole dall’attore romano Luca Marinelli ospite al Parco della Cervelletta e de “I ragazzi del Cinema America” nell’attesa e poi di gran lunga emozionante serata, ad ingresso gratuito, svoltasi lo scorso 16 giugno 2022.

Un evento speciale, stando al parere dei suoi partecipanti, e dei suoi ospiti. Fra questi: la cantante Dori Ghezzi, la sua interprete Valentina Bellè, lo scrittore Giordano Meacci, e la sceneggiatrice Francesca Serafini. Ciascuno di loro in presenza, tra le luci soffuse del grande schermo immerso stavolta nel verde della Capitale, ha espresso il suo unico contributo per omaggiare la grande personalità e la musica dell’artista genovese, che è stata “da sempre una costante della nostra storia“.

“Fabrizio è di tutti” commozione di Dori Ghezzi per l’omaggio a De André di Luca Marinelli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Di cosa parla davvero “Le Otto Montagne”? Il nuovo film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli

La proiezione di “Fabrizio De André – Principe libero“, film diviso in due capitoli che ripercorrono la vita e l’opera dell’artista, in attesa del dibattito conclusivo, ha preso per mano i presenti guidandoli in “un altro universo“. La pellicola, dal brillante esordio nel gennaio del 2018, è stata diretta dal regista milanese Luca Facchini.

“Di solito si crea un personaggio“, spiega l’attore sul finale mentre la commozione di Dori e degli spettatori non può che manifestarsi sui loro volti in totale ascolto.

“In questo caso era avvicinarsi a questo essere umano“, ha continuato Marinelli, confessando poi: “non era una cosa di responsabilità, era qualcosa di più. Quindi non lo so cosa ho fatto, però è stato un periodo molto bello. È stato un periodo di amore, di letteratura, di politica, di poesia“, in riferimento alla sua interpretazione del cantautore quattro anni fa. Gli applausi seguiranno numerosi.

“Ognuno di noi ha un suo Fabrizio De André“, ricorda sul finale, in un post pubblicato in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram, l’associazione. Dimostrandosi di anno in anno come un’iniziativa che continua a tingere le estati romane con meravigliosi stendardi della cultura. “Perché Fabrizio è un faro di bellezza e di luce che rischiara i nostri momenti più cupi. Fabrizio è di tutti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stranger Things 4, il gap non convince: svelato cosa non funziona della nuova stagione

“Entusiasmo ed emozione” sono stati i capi saldi dell’evento. Una serata che ha contribuito ad arricchire la storia del cinema trasformandosi poi in una profonda e semplice, al tempo stesso, dichiarazione d’amore al Fabrizio che “tanto ci ha regalato e tanto ci continua a regalare ogni giorno“. Grazie anche alle parole di “uno dei migliori, se non il migliore attore” dei nostri tempi.