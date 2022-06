Flavio Briatore esce allo scoperto sul figlio e rivela “Spero lo capisca…”. Parole spiazzanti

Flavio Briatore rompe il silenzio sul figlio e rivela un desiderio fortissimo, nella speranza che “lo capisca…“. Di cosa si tratta.

Nonostante la separazione di fatto con Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore milanese, Flavio Briatore condivide con lei una gioia di vita. Si tratta del figlio Nathan Falco, spesso presente negli scatti di famiglia.

L’intero nucleo ha ritrovato il sorriso come ai vecchi tempi, nonostante tutto e quando ci si riunisce, non si fa altro che pensare al futuro del giovane ragazzo, ormai un predestinato.

Così lo giudica suo padre e considerata questa difficile etichetta che lo porterà a stare perennemente sotto i riflettori: “Dovrà dare il doppio rispetto agli altri per farsi valere…”.

Come mai aveva fatto sinora, il manager è uscito allo scoperto sul futuro del figlio, indicando la strada che potrà prendere. A colpire i lettori è stato proprio il vivace e quasi categorico diktat dell’imprenditore

Flavio Briatore ‘bacchetta’ il figlio e gli indica la strada: “Dovrà fare così…”

Il manager della Formula 1 e proprietario del “Bilionaire”, Flavio Briatore ha parlato a 360 gradi del figlio, Nathan Falco e vuotato il sacco come mai aveva fatto finora.

Il figlio d’arte, orgoglio e gioia per Elisabetta Gregoraci e il manager italiano è sempre tenuto in alta considerazione in famiglia, oltre a rallegrarla, facendo dimenticare le cicatrici sentimentali del passato.

In questo periodo, papà Flavio è molto attento alla crescita di Nathan, ormai un giovanissimo ragazzo che da un momento all’altro si troverà a decidere cosa fare in futuro.

La speranza numero uno per Briatore Senior è che il ragazzo intraprenda gli studi di “Food & Beverage administration”, la branca specifica che gli permetterà di raccogliere con onore l’eredità e il lavoro iniziato dal padre.

Per iniziare il piano di studi di questa facoltà, Flavio e Elisabetta dovranno iscrivere il loro ragazzo al Liceo in Svizzera. E’ propria in quella struttura didattica che Nathan potrà ricevere le giuste lezioni per intraprendere l’attività del padre, nel prossimo futuro.

L’intervista rilasciata nelle ultime ore però è composta da dichiarazioni piuttosto determinate, quasi come se rappresentasse un’imposizione.

“Un giorno potrà decidere di essere in disaccordo con me, ma gli farò capire determinate cose”, ovvero che tutto ciò che oggi fa papà Flavio, lo fa per la crescita del figlio e garantirgli un futuro certo.