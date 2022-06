Gigi D’Alessio, la sorpresa che non si aspettava. Cosa è successo dopo l’evento “Uno come te”: incredibile

Gigi D’Alessio. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 17 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 17 Giugno, su Rai Uno è andato in onda il programma evento “Gigi Uno come te: 30 anni insieme”, direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli, per festeggiare i 30 di attività del cantautore partenopeo Gigi D’Alessio. Rai Due ha proposto il documentario “Mediterraneo”. Su Rai Tre è andato in onda il film drammatico del 1970 “Il conformista” di Bernardo Bertolucci con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Pierre Clementi, Gastone Moschin.

Canale 5 ha proposto una puntata del telefilm “New Amsterdam” (Stagione 4, Episodio 7 dal titolo “Armonia”). Su Italia 1 abbiamo visto il film commedia del 2018 “Moschettieri del re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi con il super cast formato da Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini. Su Rete Quattro è di scena l’informazione con i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni: “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Gigi D’Alessio. Ascolti tv di giorno 17 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

Re della musica italiana e trionfatore in termini di ascolti della serata del 17 giugno 2022. Una sorpresa che di certo non si aspettava Gigi D’Alessio. Il suo concerto evento (“Gigi Uno come te: 30 anni insieme”), andato in onda su Rai Uno, è stato seguito da ben 3.462.000 spettatori pari al 24.5% di share, segno del profondo consenso e affetto che il cantautore raccoglie in lungo e largo per lo Stivale.

Al secondo posto troviamo Rete Quattro con “Quarto Grado” con 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Medaglia di bronzo per Canale 5; la serie “New Amsterdam” ha tenuto incollati davanti al video 1.209.000 spettatori con uno share dell’8.6%.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Moschettieri del re – La penultima missione” – 832.000 spettatori (5.5% di share)

Rai Tre: “Il conformista” – 370.000 spettatori con il 2.4% di share.

Rai Due: “Mediterraneo” – 480.000 spettatori (3.1% di share).

La7: “Propaganda Live” – 548.000 spettatori con uno share pari al 4.7%.

Nove: “I migliori Fratelli di Crozza” – 421.000 spettatori (2.7% di share).

Tv8: “I delitti del BarLume – Il re dei giochi” – 182.000 spettatori (1.4% di share).