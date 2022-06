Un gesto inatteso come la sua ospite, la meraviglia è negli occhi dei fan dopo l’attimo di feeling tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Nell’emozionante evento tenutosi ieri in una Piazza del Plebiscito illuminata da luci al neon e dal calore di migliaia di persone, il cantautore partenopeo, Gigi D’Alessio, ha dato vita al suo show per i trent’anni del suo percorso nel mondo della musica in maniera unica e indimenticabile. Tra gli ospiti d’onore la magnifica Vanessa Incontrada.

Una frizzante Andrea Delogu accompagnata da Stefano De Martino, poi Alessandra Amoroso, Amadeus, Achille Lauro, Mara Venier e tantissimi altri gli artisti che sono stati accolti a braccia aperte e dallo stile unico rappresentato dalle corde di “Gigi Uno Come Te” nella serata svoltasi nel cuore di una Napoli mai così orgogliosa, lo scorso 17 giugno. Eppure un solo istante, in particolare, sarebbe riuscito a scaldare memorabilmente il cuore dei fan presenti all’atteso evento.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada insieme mano per la mano: “tu per me…” VIDEO

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio – IL VIDEO

Durante lo spettacolo la bellissima attrice di origini spagnole, con abito lungo in nero e dalla texture a fiori scarlatti, è stata invitata dal cantautore a salire sul palco. La coppia di artisti ha poi dimostrato un feeling inatteso e unico nel suo genere.

Vanessa e Gigi, mano nella mano, hanno duettato sulle note di un romantico brano musicale regalandosi sguardi complici e finendo per essere largamente applauditi dal pubblico lì presente.

“Amica mia!“, ha scritto infine il cantautore, pubblicando un primo contenuto video nelle sue storie su Instagram e mostrandosi entusiasta per la presenza della conduttrice a soli pochi istanti dalla loro performance.

Una serata dunque rivelatasi sin dal suo esordio come “indimenticabile“. Un inatteso sold out che continua tutt’ora a raccogliere consensi da parte dei suoi spettatori.

E non soltanto per chi si è ritrovato a condividere tale esperienza nella magica piazza, ma anche per tutti coloro che, pur non avendo avuto la fortuna di assistere dal vivo, possono ora emozionarsi con alcuni salienti estratti. I primi risultati della rete, nelle prime ore del weekend, dimostrano infatti di trionfare come un’assoluta prova d’amore.