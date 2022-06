Giorgia Palmas delizia tutti con uno dei primi scatti dell’estate 2022: fisico da urlo e forme in primo piano. È la più bella

È trascorso già un mese da quando Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì per la seconda volta. Dopo un anno dal rito civile, la coppia ha scelto di dirsi ancora sì con il rito religioso ed il 14 maggio scorso la showgirl-influencer ed il nuotatore si sono scambiati nuovamente le promesse d’amore con una festa bellissima sul lago di Como.

Abito da sogno per l’ex velina che ha scelto seta e pizzo per uno dei giorni più belli della sua vita che tramite una gonna staccabile si è poi trasformato. Ora è tempo di vita da novelli sposini, ma non solo.

Ci sono anche gli impegni con le bimbe, la fine di un percorso (la scuola media) per Sofia, la primogenita della Palmas nata nel 2008 nel corso della relazione con il calciatore Davide Bombardini, e l’inizio dell’asilo per Mia, la piccola messa al mondo con Magnini.

E tra i tanti impegni c’è anche lo spazio per un po’ di relax. La voglia d’estate di Giorgia è tanta e lei sa come stupire i suoi follower.

Giorgia Palmas, è tempo di bikini: lo scatto infuocato

