Lecce. Muore dopo essersi salvato dal ribaltamento dell’auto

Salento. Il miracolo, che si trasforma in tragedia: un ragazzo, nella zona di Lecce, riesce a scampare al ribaltamento della sua auto, ma viene poi scaraventato addosso ad un albero da un veicolo in circolazione. Vani i soccorsi, la vittima, infatti, è morta sul colpo. La strada, per prassi, è rimasta chiusa per qualche ora: sono intervenute sul posto le squadre Anas e la polizia, che hanno riavviato la normale circolazione.

È morto verso le quattro della scorsa notte sulla strada Maglie-Lecce, Christian Stomeo di 29 anni. Il ragazzo, coinvolto in un tragico incidente stradale, si trovava alla guida della sua Opel Corsa; con lui anche la fidanzata di due anni più piccola.

Il fatto è accaduto sulla statale 16 Adriatica, precisamente al chilometro 975,300 altezza Zollino, quando, nei pressi di un restringimento dato dai lavori stradali, Stomeo avrebbe perso il controllo dell’auto, che si sarebbe poi completamente ribaltata; i due giovani, secondo una primissima ricostruzione della dinamica, sarebbero rimasti illesi dopo il forte urto, riportando quasi miracolosamente solo qualche lieve ferita. Il veicolo rimasto proprio al centro della carreggiata è stato schivato da alcune macchine che passavano di lì, purtroppo però una non è riuscita ad evitare l’impatto e ha brutalmente scaraventato Christian fuori dalla strada, facendolo sbattere contro un albero.

Non c’è stato niente da fare per il ragazzo, che è morto sul colpo. Il conducente della seconda auto si è prontamente fermato per provare a soccorrere il ventinovenne, ma i tentativi di prestare aiuto, purtroppo, sono stati vani. La fidanzata della vittima è stata, invece, subito portata in ospedale in codice giallo; per ovvie ragioni il tratto di strada pugliese in cui è avvenuto il tragico incidente è rimasto chiuso per qualche ora, al momento, però, sembrerebbe essere stato riaperto .

Anas e forze dell’ordine hanno, infatti, ultimato gli accertamenti e hanno nuovamente riabilitato la viabilità. Una più dettagliata ricostruzione della vicenda verrà chiarita nelle prossime ore, grazie anche al racconto della ventisettenne