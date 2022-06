La strana coppia del web: Cheryl e Qaran, 37 anni di differenza. Sposati, sono pronti per il prossimo passo

Cheryl e Qaran sono una coppia affiatatissima divenuta molto popolare sul web grazie ai video postati su Tik Tok. Niente di strano se non fosse per i 37 anni di differenza tra i due

Nei momenti di noia, mentre state guardando distrattamente alcuni video sul vostro smartphone, potreste imbattervi in maniera casuale nell’account Tik Tok @kingqurannewpage. I contenuti proposti mostrano effusioni, balletti e tenere immagini di una coppia statunitense formata da Qaran e Cheryl.

Fin qui nulla di strano, esiste una marea di profili improntati sullo stesso genere. La loro pagina, però, ha raccolto fino ad ora oltre 2,2 milioni di follower e, ad ogni pubblicazione, segue un’ondata di commenti carichi di consenso e perplessità allo stesso tempo. Perché? Cheryl, classe 1960, è alle soglie dei 62 anni; Qaran, invece, è nato nel 1997 e ancora deve compiere 25 anni.

Cheryl e Qaran, 37 anni di differenza: la loro storia ha fatto impazzire il web

Cheryl e Qaran McCain sono originari dello stato federale della Georgia, negli Stati Uniti. Si sono uniti in matrimonio nel settembre del 2021 dopo essersi frequentati per circa un anno.

La romantica cerimonia si è svolta in riva al fiume nel Tennessee e l’evento è stato trasmesso dal vivo in streaming online, visto da oltre 20mila persone sparse in tutto il mondo.

Il loro primo incontro risale a 10 anni fa. Qaran all’epoca aveva solo 15 anni e lavorava in un ristorante di uno dei figli di Cheryl. Hanno perso i contatti per un po’ ma si sono ritrovati successivamente e hanno iniziato una relazione sentimentale.

Cheryl è madre di sette figli di età compresa tra 29 e 41 anni; inoltre, è nonna di ben 17 nipoti.

La coppia pubblica spesso video che mostra la sua quotidianità, tra un balletto e dolci effusioni. Spesso raccolgono aspri commenti da parte degli hater, critichi data la sostanziosa differenza d’età tra i due. Loro non ne fanno un dramma, anzi sono pronti per il prossimo passo della loro vita insieme: avere un bambino.

“Voglio un figlio da lui” – ha detto Cheryl – “La gente dice che sono egoista e troppo vecchia per diventare mamma ancora una volta ma non sono preoccupata di non essere più qui per prendermi cura del bambino in futuro”.

Ha poi aggiunto: “Ovviamente so che a causa della mia età dovremo provare tramite un surrogato o adozione: stiamo vagliando entrambe le possibilità”.