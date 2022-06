Solo da Lidl puoi trovarlo, il prodotto dell’estate va a ruba: “Che rivoluzione”. Clienti in fila per la novità

La catena di supermercati Lidl ha deciso di introdurre un nuovo prodotto nei suoi scaffali. I clienti sono già in fila per acquistarlo. Ecco di cosa si tratta.

L’azienda è sempre intenta a creare interesse tra gli scaffali dei numerosi punti vendita. Nato in Germania, il marchio Lidl è stato esportato in tutto il Mondo ed oggi conta oltre 13.000 punti vendita e altrettanto collaboratori alle sue dipendenze.

La qualità dei prodotti ed i prezzi sempre vantaggiosi, hanno permesso alla grande distruzione alimentare di essere leader tra i leader. In queste ore un nuovo prodotto sta spopolando nei vari supermercati. Tutti lo desideravano da tempo e finalmente il momento è arrivato.

Solo da Lidl puoi trovare il cocco tagliato a pezzetti

Un momento atteso da tutti, finalmente da Lidl sarà possibile acquistare il tanto amato cocco, il frutto dell’estate che piace davvero a tutti. “Una cocco-la tropicale per le tue papille, pratica e gustosa: è il nostro cocco in pezzi, da goderti ogni volta che lo desideri”, scrive l’azienda su Instagram suscitando l’interesse dei consumatori.

In migliaia sono già in fila per acquistare il prodotto tanto atteso, possiamo tranquillamente affermare che è una vera novità. Finora nessun supermercato ha messo a disposizione un servizio così comodo, un cocco fresco e tagliato da gustare durante la giornata e da portare anche in spiaggia.

Il frutto tropicale è molto apprezzato, le sue proprietà sono davvero molteplici. Mangiare il cocco fa molto bene, soprattutto gli sportivi dovrebbero consumarlo, difatti la noce è energizzante e tonificante, piena di minerali, potassio, antiossidanti e carboidrati.

Uno snack perfetto da portare ovunque. Grazie a Lidl è possibile ed un piccolo sogno diventa finalmente realtà. Sono in centinaia a commentare la novità: “L’ho già assaggiato, è ottimo”, scrive una cliente, “Il cocco, che bontà. Finalmente ci pensa Lidl”, risponde qualche altro.