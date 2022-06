Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono finiti al centro del mirino. Una presunta crisi è nell’aria: cosa sta succedendo.

Dall’amore nato negli studi di “Uomini e donne” alla gioia infinita, in breve tempo questo amore da favola potrebbe già essere spento dalla parola fine. Se le cose tra Mattero Ranieri e Valeria Cardone sembravano rose e fiori, negli ultimi giorni una presunta crisi ha accesso il gossip.

Se in passato Ranieri aveva già catalizzato i riflettori per il suo addio con Sophie Codegoni questa volta potrebbe anche finire l’amore con la Cardone, sua corteggiatrice nel format della De Filippi.

Nonostante i social dei due siano presenti di scatti in cui si mostrano felici, si sono diffusi rumors su come siano una coppia fantasma. Non è la prima volta che accade una simile situazione: in passato si erano già diffuse voci su una crisi di coppia, smentite dagli stessi interessati.

Ma questa volta le voci si sono fatte più insistenti. In particolare a insospettire un gesto clamoroso di Matteo con cui avrebbe snobbato la compagna.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: gesto spiazzante

Secondo alcune indiscrezioni, Ranieri avrebbe preso una dura decisione. Una decisone con cui avrebbe messo da parte la compagna.

L’ex “Uomini e donne” sarebbe infatti partito senza di lei, preferendo passare del tempo con la famiglia piuttosto che andarla a trovare a Napoli. Matteo è infatti partito con i parenti in un camper in direzione Nord Europa (dove rimarrà per due settimane) come ha dimostrato lui stesso sui social: un viaggio che gli impedirà di essere in Italia il giorno dell’imminente compleanno della fidanzata che festeggerà tutta sola nella sua Napoli.

Solo il tempo potrà dare risposte e svelare se davvero tra i due sia crisi e sia tutto finito, oppure come la scorsa volta sia solo un fuoco di paglia.