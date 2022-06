Multe salatissime per gli automobilisti in un delicato momento della giornata. Ecco a cosa bisogna fare attenzione

Ricevere una multa non è mai una bella sorpresa. È quel tipo di “lettere” che nessuno mai vorrebbe ricevere soprattutto se l’infrazione è stata commessa senza accorgersene. Le infrazioni e le mosse non previste dal codice della strada sono delle manovre da evitare ma spesso basta una semplice distrazione per compiere il “danno”.

Ed ecco che allora, dopo un bel po’ di tempo, arriva il ben servito direttamente a casa. Questo non significa ovviamente che alla guida ci sia un automobilista pericoloso o incivile. Una contravvenzione può essere recapitata anche all’utente più attento e corretto in assoluto.

Ora però c’è una problematica che preoccupa e mette in forte allerta gli automobilisti. C’è da fare attenzione a quello che si fa sulla strada di notte. Adesso le multe sono salatissime: ti spieghiamo perché.

Multe salatissime di notte: ecco come e perché

Tra le multe più salate c’è di certo quella per eccesso di velocità. La sanzione aumenta in base ai quanti km/h si è superato il limite di velocità consentito. Si parte da una base che va dai 41 ai 168 euro per 10 km/h oltre il limite arrivando a cifre stratosferiche come 3287 euro per chi al volante supera il limite di 60 km/h con la possibilità di vedersi ritirata la patente da sei a dodici mesi.

Insomma guai davvero pesanti per chi non bada alle regole della strada: non solo per la contravvenzione a dir poco corposa ma anche per il rischio che si corre per la propria vita e quella degli altri. C’è da fare attenzione però in materia di eccesso di velocità.

Lo sapevate che se l’infrazione viene commessa di notte aumenta decisamente? Se si guida più veloce del consentito, tra le 22 e le 7 del mattino, le multe aumentano di un terzo rispetto alla norma. Ecco perché di notte è necessario prestare attenzione ancora di più rispetto al giorno.

C’è da dire, inoltre, che la legge prevede che chi viene colto in flagrante per ben due volte di seguito in due anni a superare i limiti di velocità di 60 km/h oltre il consentito, rischia di grosso. La pena è drastica.