Primark, avete visto le ultime offerte? Prezzi pazzi per un’estate incredibile

L’estate è arrivata ed è il momento di sfoggiare i look più cool della stagione, avete già provveduto a fare shopping? Le offerte di Primark sono imperdibili

Un weekend fuori porta, un tuffo in piscina o una giornata al mare. L’estate è tutto questo e molto altro, ma c’è un dettaglio che non può passare inosservato. Lo shopping per essere sempre alla moda anche con le temperature più alte.

Cosa c’è di meglio di fare acquisti da Primark? Si tratta di uno dei marchi preferiti da milioni di persone che cercano prodotti alla moda ma ad un prezzo basso. Il brand negli ultimi anni ha riscosso molto successo e da un anno ha aperto un punto vendita anche nella Capitale.

Primark, le offerte della settimana – FOTO

Primark offre la possibilità di fare shopping ad ogni fascia di età e ad ogni genere. Inoltre, si possono fare acquisti sia nei negozi fisici che online e sui social è aperto il profilo ufficiale dove i clienti possono avere continui aggiornamenti sul brand.

L’ultimo post è dedicato ai più piccoli e in particolare alle bambine. In una foto sono stati raggruppati tre pagliaccetti dai colori estivi. Il primo è rosa, il secondo floreale e il terzo fragola. Semplici ma alla moda, freschi, leggeri e pratici. Il prezzo? Potrete acquistarli a soli 8 euro.

Primark, la storia del marchio

Sono in tanti fare shopping da Primark ma in pochi a conoscere la storia del marchio. Il brand è nato nel 1969 a Dublino con il nome di Penneys e oggi l’azienda comprende più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America.

Il marchio è in continua evoluzione, nel corso degli anni sono stati aperti vari punti vendita. Il negozio più grande si trova a Birmingham High Street ed è suddiviso in cinque piani. Al suo interno vi sono tre punti di ristoro come il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Poi ancora un salone di bellezza e un parrucchiere.

Le offerte non mancano mai, prezzi bassi ma qualità eccezionale. Se ancora non avete provato non vi resta che farlo e…buona estate!