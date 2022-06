Scorpione, sapete qual è il peggior difetto di questo segno zodiacale? È una cosa davvero fastidiosa.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo degli Scorpione. Come tutti gli altri segni zodiacali, anche loro hanno pregi e difetti. Ma sapete qual è il loro peggior difetto?

Scorpione, il più geloso dei segni zodiacali

Gli Scorpione sono il segno più geloso dello Zodiaco. Non importa quante conferme possano ricevere dal loro partner: tenderanno sempre ad essere irrazionalmente possessivi. Dal loro punto di vista, la gelosia ha a che fare con il dimostrare affetto ed esprimere lealtà nei confronti dell’altra persona. Questa loro visione del mondo, tuttavia, non è condivisa dalla maggior parte delle persone che hanno intorno e può rappresentare un serio problema per la tenuta della loro relazione di coppia. Gli Scorpione, inoltre, sono molto gelosi anche in amicizia. Non è raro, infatti, che si comportino con un amico esattamente come si comporterebbero con un partner.

D’altra parte, gli Scorpione sono degli amici molto leali e sono sempre pronti a supportarti in qualsiasi situazione. Dietro la loro apparente freddezza si nasconde una profonda sensibilità. Sono molto passionali ed hanno molteplici interessi, ma tendono a scoraggiarsi facilmente. Hanno perciò bisogno di avere qualcuno accanto che ricordi loro costantemente il loro valore. In amore tendono a pretendere di più di quanto sono disposti a dare, ma sanno essere ragionevoli e pronti al confronto e sono disposti a correggere gli errori commessi in passato.