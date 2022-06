Un’occasione speciale per rivelare tutta la sua bellezza, Michela Quattrociocche si traforma in fatale invitata nella città del puro romanticismo.

La festa immersa nel verde è stato momento unico. E ha soprattutto rappresentato un trionfo di emozioni da vivere in grande stile. L’attrice Michela Quattrociocche, assoluta protagonista dell’evento nei panni d’invitata nonché più volte accostata in questi ultimi periodi alla disarmante bellezza dell’attrice Angelina Jolie, ha partecipato nella giornata di ieri, 17 giugno, ad un party esclusivo. Tenutosi in onore di un duplice festeggiamento.

Classe 1988 e nata della Capitale sotto le vibrazioni di un coraggioso Sagittario, la Quattrociocche ha brillantemente inaugurato il suo percorso cinematografico nel 2008. Ora, mentre il suo segno di nascita ha da poco romanticamente siglato con un tocco di rosa la favolosa luna piena di questo mese, la carismatica attrice di “Burraco A Natale” si è lasciata ritrarre in delle pose “indimenticabili”.

“Sempre più” Michela Quattrociocche si riscopre: il décolleté da femme fatale è irresistibile – FOTO

L’incantevole città di Venezia ha accolto l’attrice che si è dimostrata sin da subito a suo agio nel vestire i panni di irresistibile “femme fatale“.

“Sempre più bella“, hanno pertanto constatato i suoi oltre 505mila follower nel frattempo. L’attrice ha infatti sfoggiato un elegante abito in total black e dalla meravigliosa scollatura, scelto in virtù della cerimonia a cui ha appena assistito con grande emozione ed entusiasmo.

Michela è stata una delle invitate più richieste al quinto anniversario delle nozze tra l’amica e imprenditrice Alice Campello e il suo grande amore, il calciatore di origini spagnole e dalla maglia bianconera Álvaro Morata.

Accompagnata lei stessa dal suo fidanzato, Giovanni Nardi, l’attrice romana si è scambiata con lui sorrisi e tenerezze a bordo di un iconico piccolo vascello. Un brave viaggio per raggiungere la prima location dell’evento nel pomeriggio di ieri.

Poi immerse nel verde, le due coppie, hanno festeggiato nel migliore dei modi lasciando che l’attenzione vertesse anche sulle loro due meravigliose mascotte, Alessandro e Leonardo. I due bambini hanno ricevuto il battesimo nello stesso giorno dell’anniversario dei loro genitori.