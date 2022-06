Succhi di frutta, è questo il più buono d’Italia: non l’avresti mai detto (ma è così)

L’estate inizia a farsi sentire, le giornate diventano molto più afose e non c’è niente di meglio che rinfrescarsi con un gustoso succo di frutta freddo. Ma sai qual è il più buono d’Italia? Te lo diciamo noi.

La classifica che ti proponiamo oggi è stata resa nota da Altroconsumo, che ha voluto cercare, a livello nazionale, il succo più buono venduto nei supermercati. Partiamo dal presupposto che il succo di frutta più buono e salutare è quello preparato in casa, in maniera non industrializzata e con pochissimi additivi; ma conveniamo col fatto che non sempre si ha tempo di mettersi ai fornelli.

Per questo motivo, se anche tu non vuoi rinunciare alla qualità e al gusto, è bene conoscere qual è il succo più buono venduto tra gli scaffali dei supermercati secondo la classifica di Altroconsumo.

E’ questo il miglior succo da acquistare al supermercato

Nei vari supermercati è possibile acquistare una vasta scelta di prodotti, oggi abbiamo tutto a disposizione, ma sappiamo realmente cosa stiamo acquistando? Facciamo in primis una distinzione:

Bevande a base di succo: in questo caso è presente il 12% di frutta (secondo la normativa), mentre gli altri ingredienti si possono individuare in additivi, conservanti , coloranti, acqua, zuccheri.

Nettare: composto da una % di frutta variabile, pera 50% – albicocca 40% – banana 25%. In questa bevanda vengono aggiunti zuccheri, glucosio, acido citrico, additivi.

Succo di frutta: questa bevanda è 100% frutta e si ottiene grazie alla spremitura diretta con l’aggiunta di poca acqua.

Per decretare il succo più buono d’Italia, Altroconsumo ha preso in esame 18 marchi diversi. Dai vari studi, basati anche sulla differenza di bevande (come vi abbiamo mostrato poc’anzi) è emerso che:

il succo più buono in assoluto, vincitore della classifica è Alce Nero Nettare di Albicocca, seguono Plasmon – Bio di Esselunga – Solevita di Lidl – Mellin – Yoga – Zuegg – Santal.

Te l’aspettavi? Come sempre Altroconsumo ha smosso le idee ai milioni di consumatori che ogni giorno acquistano prodotti, spesso, inconsapevolmente.