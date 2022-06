Tra William e Harry le cose sono sempre più difficili: si è arrivati a un punto di non ritorno, la Royal Family trema. Scoppia una faida reale.

Sono ancora negli occhi le immagini di William e Harry giovanissimi uno al fianco dell’altro, intenti a passare il tempo complici, ma anche a supportarsi nei momenti più difficili come quello del decesso della madre Lady Diana. Immagini che sono ormai tuttavia solo un ricordo, visto come il corso della cose tra loro si è evoluto, portandoli a essere sempre più distanti.

Un tempo molto amici ora sono diventati nemici, tanto che il loro rapporto sta vivendo uno dei capitolo più bui di sempre. Dalla Megxit – con cui Harry e la consorte Meghan hanno detto addio agli obblighi di corte trasferendosi in America – il rapporto tra i due fratelli è declinato portandoli quasi a non rivolgersi parola negli ultimi due anni.

Se negli ultimi mesi le cose sembrano essere migliorate (con una distensione apparente delle tensioni) la rotta si è invertita: i Duchi non sono mai stati così distanti.

William e Harry: tensioni implacabili, cosa sta succedendo

La partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di Platino non ha esordito gli effetti desiderati: i loro rapporti con i parenti non sono stati ricuciti. I due si sono sentiti messi all’angolo, tanto da partire prima della fine dei festeggiamenti.

In particolare sembra che William e Harry non si siano parlati e secondo il Daily Mail il primogenito di Carlo sarebbe molto triste per il rapporto con il fratello sempre più inesistente.

Accanto a un grande rancore per le accuse di Harry rivolte nel corso del tempo nei confronti della Royal Family (e tutto il clamore mediatico che ne è conseguito) sarebbe davvero sconfortato per la rottura definitiva con lui.

Nonostante le difficoltà Will non ha smesso di volere un gran bene al fratello minore anche se sente di averlo perso, percependo così un vuoto incolmabile.