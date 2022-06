Al Bano Carrisi continua a far parlare di se e del suo rapporto con l’ex moglie, Romina Power. La reazione della Lecciso è inaspettata, ecco cosa succede.

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power si concretizza diversi anni fa, era il 1970 quando il duo musicale decide di convolare a nozze dopo alcune collaborazioni artistiche iniziate nel 1967 sul set del film Nel Sole. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di fan, lui originario di un’umile famiglia contadina pugliese, lei americana figlia di due attori di fama internazionale.

Dal matrimonio tra Al Bano e Romina, nascono Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jolanda. Nel 1994, quella storia d’amore bella e impossibile va verso un declino irreversibile. All’inizio dell’anno, la primogenita Ylenia scomparve improvvisamente da New Orleans, da quel momento non è stata mai più ritrovata ed i problemi tra Al Bano e Romina sono diventati sempre più frequenti.

Al Bano confessa: “Per me Romina è….”

Al Bano e Romina, dopo la scomparsa di Ylenia, decidono di separarsi. Il cantante di Cellino San Marco si costruisce una nuova vita con la giornalista Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano Jr. Dopo anni, Al Bano ha deciso di confessare cos’è per lui Romina e la verità ha sconvolto tutti.

Dopo un peridio davvero difficile, Al Bano e Romina sono tornati ad esibirsi insieme, il pubblico non aspettava altro. In milioni hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma, idea che ha sfiorato la stessa compagna di Al Bano, Loredana Lecciso. A fronte di queste dicerie, il cantante di Cellino San Marco, ha deciso di chiarire la questione una volta per tutte.

“Con Romina siamo come fratello e sorella”, dice Al Bano spezzando ogni barlume di speranza. Naturalmente se non è amore sentimentale sicuramente è amore artistico e rispetto per quello che un tempo furono. Il sodalizio sul palcoscenico è duraturo e visto l’andazzo lo sarà ancora per molto.

Dopo la confessione la reazione della Lecciso ha lasciato senza parole in quanto non vi è stata alcuna considerazione in merito, sicuramente ha tirato un respiro di sollievo visto il paragone costante con la Power, ma sulla faccenda si è ritirata nel riserbo più totale.