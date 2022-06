Barbara D’Urso, nuova storia d’amore per la conduttrice: ecco chi è il fortunato

Barbara D’Urso rompe il silenzio sul suo amore: la conduttrice ha avuto a che fare con un celebre cantante? Tutta la verità

E’ da tutti conosciuta per la sua eleganza e il talento che da anni la contraddistingue e l’ha resa unica e irresistibile. Barbara D’Urso è la regina dei salotti televisivi, conduttrice di vari programmi e molto attiva sui social.

Di origine napoletana, sa come attirare l’attenzione dei fan che la seguono sul web e non perdono occasione di parlare di lei. La sua reazione al gossip e alle voci sul suo conto? Continuare il suo percorso a testa alta e sempre con il sorriso.

Barbara D’Urso, non riesce a trattenersi: la risposta ad una dichiarazione sulla conduttrice

La conduttrice partenopea sembra che attualmente non si stia frequentando con nessuno, ma in passato ha avuto varie storie d’amore. Una in particolare con il cantante di Erba, Memo Remigi.

Secondo quanto riportato dal diretto interessato, l’artista avrebbe tradito sua moglie con la D’Urso e addirittura si pensava ad una convivenza. Barbarella, però, avrebbe smentito il fatto che Memo stesse ancora con sua moglie in quel periodo. Dall’altra parte, invece, non è più arrivata nessuna dichiarazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ambra Angiolini, avete mai visto sua figlia Jolanda? E’ uguale alla mamma. Sono bellissime – VIDEO

Ma non è tutto, Barbara D’Urso sarebbe finita al centro di un altro gossip per via di Pupo. L’artista avrebbe riferito di avere avuto una relazione con la conduttrice, la D’Urso però non ha esitato a smentire il tutto. “Dopo anni insiste col parlare di una ipotetica storia avuta con me. Questa cosa è assolutamente falsa”. Avrebbe dichiarato al web.

Dal canto suo, il cantante toscano non avrebbe risposto alla regina dei salotti televisivi e il pubblico curioso vorrebbe avere dettagli in più al riguardo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvia Toffanin beccata a casa in dolce compagnia, riflettori puntati sulla conduttrice: aria di separazione con Pier Silvio?

Non ci resta che attendere, la love story avrà un lieto fine o spunterà qualche altro particolare che potrebbe dare vita ad un nuovo gossip?