Due ragazzi, di cui non si conoscono le generalità, hanno perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto ad un incrocio di Catania.

Ancora sangue sulle nostre strade. La scorsa notte due ragazzi hanno perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi ad un incrocio a Catania. Le due vittime viaggiavano a bordo di una moto che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata contro un’auto.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dello schianto per i due giovani non c’era più nulla da fare. Rimasti feriti e trasportati in ospedale, invece, l’uomo e la donna che si trovavano sulla vettura coinvolta nel sinistro.

È di due morti e due feriti il bilancio del drammatico scontro avvenuto la scorsa notte, tra sabato 18 e domenica 19 giugno, a Catania lungo via Etnea. A perdere la vita due ragazzi, di cui non sono state rese note le generalità.

I due, secondo le primissime informazioni riportate dalla redazione locale di Catania Today, stavano percorrendo l’arteria principale del capoluogo etneo a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata. Improvvisamente, all’altezza dell’incrocio con via Istituto Sacro Cuore, la due ruote è entrata in collisione con un’Opel Corsa su cui viaggiavano un uomo ed una donna. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118. Purtroppo, però, per le due vittime era troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che appurarne la morte. I due occupanti della Opel, scrivono i colleghi di Catania Today, sono stati trasportati in ospedale dove sarebbero state riscontrate ferite di lieve entità.

I rilievi di legge e le indagini per determinare con esattezza la dinamica e le cause del terribile sinistro sono affidate agli agenti della Polizia di Catania, accorsi sul luogo dell’accaduto insieme ai sanitari.