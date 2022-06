Botta e risposta, poi la verità racchiusa negli ultimi scatti di Ambra Angiolini: ciò che appare agli occhi degli utenti è “stupefacente”.

Sono ufficialmente iniziate le vacanze anche per l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. E le novità non mancano. Mentre gli audaci apprezzamenti della collega Michelle Hunziker, e di moltissimi altri amici appartenenti al mondo dello spettacolo, non riescono ad arrestarsi in questi minuti per l’attrice classe 1977, le ragioni di tanto clamore vengono finalmente allo scoperto.

“Però non siamo davvero felici, facciamo finta!“, scrive l’attuale compagna di viaggio di Annamaria ne “Le fate ignoranti – La serie”, facendo l’occhiolino anche ai complimenti ricevuti nel frattempo anche dal suo premiato regista Ferzan Ozpetek. “Finte cosmiche“, risponderà poi lei stessa con altrettanta enfasi. Ma cosa sta succedendo, dunque, in terra straniera per la giudice di “X Factor” e la doppiatrice del nuovo film d’animazione della Pixar “Red”? Lo riveleranno le sue ultime immagini.

“Finte cosmiche” Ambra Angiolini “infelice?” la stupefacente verità racchiusa in FOTO

“Infelice?” No. “Diversamente infelice…“, spiega l’attrice romana con risolutezza sfoderando le prove e le ragioni del suo entusiasmo.

Dopo una prima coppia di scatti in bellissima figura intera, l’artista ha condiviso anche delle istantanee che ritraggono Jolanda, la figlia nata dal precedente e storico amore con il cantautore Francesco Renga. Lei cresce e la sintonia è sempre maggiore. Questo sembra confessare il ritratto in seppia realizzato dalla madre presso le meraviglie del Lago di Garda.

Difatti, pubblicando la divertente didascalia: “io campeggio tu campeggi egli campeggia noi campeggiamo“, l’attrice allude senza fraintendimenti al luogo prescelto per soggiornare nei prossimi giorni. Si tratta del Piani di Clodia Official. Un leading camping da sogno realizzato su cinque altezze, con bungalow, parco acquatico dedicato, campi da tennis per gli appassionati.

“Due star naturali e spontanee“, così vengono ritratte mamma e figlia, una al fianco all’altra, nei numerosi commenti apparsi di seguito al post su Instagram dai fan dell’attrice in queste ore.

In conclusione, un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione delle sue ammiratrici, è sicuramente la scelta del suo outfit in tinte chiare e pastello. Comodi jeans a sigaretta con cavallo alto in total white, canotta in total pink e scarpe da ginnastica. Uno stile “un po’ 2000s” che pare abbia vivacemente finora conquistato le sue seguaci.