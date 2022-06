L’artista napoletano Gigi D’Alessio, ha raccontato a Paolo Bonolis un retroscena alquanto curioso. La notizia si è diffusa rapidamente.

Nato a Napoli il 24 febbraio del 1967, Luigi D’Alessio, in arte Gigi, è un’artista che ha conquistato con la sua musica diverse generazioni di ragazzi. Negli anni la sua esperienza si è affinata ed è cresciuta successo dopo successo, attualmente, Gigi è un cantautore, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Il suo successo è diventato internazionale tant’è vero che ha venduto 26milioni di dischi.

Gigi è stato appassionato di musica fin da piccolo, a 21 anni si diploma al Conservatorio in pianoforte e a soli 23 anni dirige l’Orchestra Scarlatti. La vita artistica di D’Alessio è stata un tripudio di successi, il cantante ha collaborato con grandi nomi della canzone napoletana e non solo. Ma se la sua carriera è stata alquanto epica, quella sentimentale è stata altalenante. Dal 1986 al 2006 è stato sposato con Carmela Barbato, con la quale ha messo al mondo, Claudio – Ilaria e Luca (LDA). Successivamente si innamora della cantante Anna Tatangelo, con la quale mette al mondo Andrea. Dal 2021 è legato sentimentalmente a Denise Esposito dalla quale ha avuto il piccolo Francesco.

“Sono scappato dal balcone”, Gigi D’Alessio nei guai con la Forze dell’Ordine

Nelle ultime ore un video di Tik Tok è diventato virale, nel reel si vede un giovane Gigi D’Alessio intervistato dal conduttore Paolo Bonolis. L’artista parla di un aneddoto che ha fatto molto ridere il pubblico in studio.

Il fatto risale all’inizio della carriera di Gigi, anche se alle prime armi, il cantante era già molto conosciuto, soprattutto a Napoli. Era una Vigilia di Natale, un fan di Gigi acquista 300 biglietti per un suo spettacolo. Il buon Gigi, per ringraziarlo, decide di omaggiarlo con un cesto natalizio.

Gigi si arma con il cesto e si dirige a casa di questa persona, mentre i due stanno parlando del più e del meno, arriva la polizia che inizia a bussare fragorosamente alla porta. Il compratore di biglietti (di cui non sappiamo il nome) dice a Gigi di dover andare via in quanto è agli arresti domiciliari e quindi di scappare dal balcone. Gigi preso dall’ansia segue il consiglio e si rifugia in un giardino adiacente.

Mentre la polizia effettuava i controlli in casa del diretto interessato, Gigi era sotto la pioggia e pensò di ripararsi su un albero. Si arrampica e l’altezza della pianta combacia esattamente con la cucina di una signora. A questo punto, una ragazzina si affaccia alla finestra e grida alla madre: “Mamma, mamma, c’è Gigi D’Alessio su un albero” e la madre risponde, “Ma smettila, questo Gigi D’Alessio lo vedi da tutte le parti”. Inutile dire che l’aneddoto ha fatto molto ridere il pubblico (rimasto senza parole).