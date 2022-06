Michelle Hunziker, “dove l’acqua si scalda”: solo con lo slip è invalicabile. Così ammattisci tutti – FOTO

Una ‘vulcanica’ Michelle Hunziker inonda di emozioni la sua pagina Instagram. L’assenza del costume si avverte: come mamma l’ha fatta. Sublime!

La showgirl svizzera, Michelle Hunziker ha arricchito di emozioni e interpretazioni al cardiopalma la sua ultima performance su Instagram.

Come per molte colleghe dello spettacolo, anche per la mamma di Aurora è arrivato il momento di tuffarsi in acqua per ‘combattere’ le roventi temperature, in giro.

L’attrice e cantante di Sorengo ha fatto appassionare milioni di spettatori durante le puntate del tg satirico di Canale 5, “Striscia la Notizia“.

Tra una battuta simpatica e uno sketch commentato con la sua ‘prosa’ ironico e poetica, la dolcissima showgirl ha saputo infondere passione dentro il cuore di ciascuno di noi.

Ne è passato di tempo dalla prima volta in cui ha messo piede, una delle stelle del panorama dello spettacolo più brillanti e amate del momento. Da quel giorno per Michelle è stato tutto un crescendo di emozioni a non finire

Michelle Hunziker sotto la roccia paralizza i fan: è solo con lo slip. Fermate le lancette dell’orologio!

