La splendida cantante ha acceso le fantasie dei followers con uno scatto da perdere la testa. Mai visto niente di più bello!

Annalisa Scarrone è un vero e proprio tripudio di femminilità e seduzione. Ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato. Incantevole!

La cantautrice di Savona è arrivata al successo nel 2011 intraprendendo la carriera di solista nella scuola di ”Amici” ma non vincendo quell’edizione del talent show.

Ciononostante il suo talento non è passato inosservato agli occhi delle case discografiche e del pubblico che hanno subito iniziato a seguirla e ad ammirarla fino a che ha spiccato il volo.

Ha partecipato ben cinque volte al Festival di Sanremo e il suo miglior piazzamento è stato nel 2018 quando si è classificata terza.

Annalisa è un vero incanto: Instagram in tilt!

“Sogno di una notte di inizio estate”, scrive come didascalia del post che fa da corredo a tre scatti da far perdere la testa. La sua bellezza è travolgente ed è impossibile non rimanerne ammaliati.

I fans si scatenano con una serie di like e commenti: “Che sei una Dea si sapeva”, “Ma quanto sei bella?”, “Classe ed eleganza fanno parte di te”. Oppure chiedono: “Quanti km sono?”, riferendosi alle sue leve.

Annalisa indossa un abito lungo nero stretto con uno spacco vertiginoso che lascia scoperte le sue gambe perfette, la scollatura è divina e mette in risalto le sue forme strepitose.

Ma alcuni dei fans si domandano: “Aria di un nuovo singolo?”, pensando che la didascalia altro non sia che il ritornello della sua nuova hit.

I tacchi a spillo non lasciano scampo ai fans più attenti che notano ogni dettaglio. Un tripudio di fascino e femminilità accende tutte le loro fantasie: è impossibile non mettere like!