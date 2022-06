Miss Mondo: Rebecca Arnone è la nuova rappresentate italiana

L’Italia sarà rappresentata al concorso Miss Mondo 2022 da Rebecca Arnone, una giovanissima ragazza piemontese, che nel mese di dicembre prenderà parte al prestigioso concorso, per cercare di essere eletta la più bella del pianeta.

Nata e cresciuta a Torino, la ragazza di soli venti anni, è stata scelta a Gallipoli durante la finale nazionale italiana come rappresentante del nostro paese. La serata conclusiva di selezioni è stata presentata da Simone Rugiati in uno scenario salentino doc.

Rebecca è figlia unica, nata dall’unione di Giovanni Arnone, un medico chirurgo dell’ospedale Martini di Torino, e di Sabrina Predebon, casalinga di origini venete. Dopo la maturità scientifica ha scelto di studiare scienze biologiche presso l’Università di Torino.

Un metro e 80 di altezza, occhi castani e capelli biondi: la moda è una sua grande passione, tanto che sfila in passerella da quando aveva quindici anni; come passatempo, invece, preferisce occupazioni artistiche: la pittura è uno dei suoi hobby preferiti, ad esempio, e infatti in una intervista recentemente rilasciata ha affermato “Mi piace dipingere, ma soprattutto scrivere. La mia più grande passione, infatti, è quella di comporre racconti brevi. Ne ho completati ben dieci e ne vado orgogliosa. Amo la musica metal-rock ed adoro i Maneskin, ne vado pazza diciamo. Ah dimenticavo, mi piace fare centro e scoccare frecce, pratico infatti con tanta passione il tiro a segno con armi corte e lunghe… Il mio sogno è quello di riuscire a farmi strada nel mondo dello spettacolo e ringrazio Miss Mondo e la sua organizzazione serie e di livello, per avermi dato questa grande opportunità. A chi dedico questa vittoria? Non ho dubbi. Ai miei genitori ed a tutti coloro che da sempre mi sostengono e credono in me”.

Curioso il fatto che Rebecca abbia partecipato alla finale di Gallipoli, indossando la fascia della regione della Valle d’Aosta. Non ci resta che aspettare il prossimo dicembre per sapere se sarà la bellezza più apprezzata del mondo.