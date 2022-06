Scorpione, sapete qual è il più grande pregio di questo segno?

Scorpione, sapete qual è il più grande pregio dei nati sotto questo segno? Tutti li ammirano per questo.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei nati sotto il segno del Sagittario. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno pregi e difetti. Ma cosa li rende davvero speciali? Scopriamolo.

Scorpione, il più affascinante dei segni zodiacali

Lo Scorpione è un segno indubbiamente attraente, probabilmente per via delle sue numerose contraddizioni. È tendenzialmente calmo e taciturno, soprattutto in una situazione di gruppo, ma quando si trova a proprio agio con le persone che ha intorno piò arrivare ad occupare tutta la scena. La sua personalità è inoltre particolarmente sfaccettata, tanto che persino chi lo conosce ha fondo ha la costante percezione di conoscerlo mai davvero. Tutto questo genera un certo fascino in chi gli sta accanto.

D’altro canto lo Scorpione può essere particolarmente difficile da gestire, proprio per questo suo continuo cambio d’umore. Testardo come pochi, tende a voler avere sempre ragione e a non lasciare spazio di discussione a chi gli sta intorno. Ha inoltre un lato egocentrico che lo posta a parlare sempre di sé con le persone che ha intorno, arrivando ad ignorare la presenza degli altri. In amore è leale ma anche profondamente geloso e possessivo. Richiede al partner lo stesso grado di coinvolgimento ed investimento emotivo e difficilmente è disposto a scendere a compromessi.