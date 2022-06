Silvia Toffanin “addio” a Pier Silvio Berlusconi: lui è incredulo. IL MOTIVO

Un passo fuori dalle previsioni per Silvia Toffanin, la conduttrice sceglie una strada diversa ma Pier Silvio Berlusconi non ci sta: arriva l’ultimatum.

Mentre i telespettatori di casa Mediaset non sanno più cosa pensare soprattutto dopo il propagarsi dei primi rumors sul passaggio di conduzione, dalla beniamina Maria De Filippi all’altrettanto prediletta collega Silvia Toffanin, i tremori non sembrano mai bastare. L’ultimatum di Pier Silvio Berlusconi arriva nel frattempo ancora a ciel sereno.

Proprio in queste prime ore di un ridente weekend di fine giugno le importanti questioni sull’organizzazione dei palinsesti televisivi, che inizieranno ad accompagnare i telespettatori italiani a partire da metà settembre 2022, hanno lasciato presagire un probabile e inatteso cambiamento. Questo riguarderà le sue protagoniste più amate. La drastica decisione sarebbe stata valutata, però, soltanto in seguito alla scelta di “simpatizzare con il nemico“. Intrapresa molto recentemente dalla conduttrice e showgirl di origini venete.

Silvia Toffanin gioca fuori casa? Pier Silvio Berlusconi incredulo: l’addio a Mediaset

A quanto pare la Toffanin, ancora orgogliosa del successo stilato nei mesi scorsi grazie alla sua professionalità dimostrata alla guida del suo salottino di “Verissimo“, mostrando al contempo al suo pubblico un’accurata selezione e un’accoglienza di primo ordine da riservare ai suoi gettonati ospiti, si sarebbe poi recata alla soglia della rete Rai. Innescando non pochi dubbi all’interno del suo fidato entourage.

Dopo essere stata identificata in compagnia dell’altrettanto amata e storica collega, con cui tra l’altro condivide anche le sue origini, l’anima gemella di Pier Silvio avrebbe scatenato infine una reazione imprevista.

Da “Verissimo” alla dimora dell’amica “Antonellina” è stato sufficiente un battito di ciglia. In tal modo, dopo essersi recata dalla Clerici, ad aggiungersi ai timori legati alla “successione” sulle dinamiche della rete Mediaset, e che la vedrebbero come adatta e futura sostituta della De Filippi, si è innescato anche quello in merito ad un suo passaggio alla rete rivale.

Lo stesso compagno di vita e consigliere in affari, Pier Silvio, non avrebbe atteso altro tempo. Facendosi avanti, senza remore, con un deciso ultimatum.

“È dunque la disfatta?“, chiede nel frattempo uno spettatore sui social network. A quanto pare non resterebbe adesso che attendere gli sviluppi ufficiali sulla quesitone nelle prossime ore, così da comprendere più dettagliatamente le reali intenzioni della conduttrice. Che si sia trattato di un semplice tour in esplorazione? Chi può dirlo.