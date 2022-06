Le due sorelle hanno pubblicato una serie di scatti che hanno fatto il pieno di like. La foto più dolce della serata.

Le Donatella sono un vero e proprio fenomeno sui social, solo sul loro profilo Instagram vantano la bellezza di 1,4 milioni di followers e ogni loro post fa il pieno di like.

Uguali ma diverse: le due gemelle si somigliano tantissimo a parte il colore dei capelli, una è bionda e una è mora, ma hanno due personalità distanti che combaciano alla perfezione.

In tutti questi anni, anche nelle difficoltà sono rimaste saldamente l’una al fianco dell’altra, ricordiamo soprattutto il momento difficile che ha vissuto Silvia quando Fabrizio Corona era in carcere e poi quando la stessa sorte è toccata a Giorgio De Stefano, padre di sua figlia, l’imprenditore è stato arrestato per associazione mafiosa.

Un trio incantevole: Le Donatella emozionano Instagram

In questo scatto Silvia e Giulia Provvedi si trovano proprio insieme alla piccola Nicole che oggi ha compiuto un anno. Grande festa per le due sorelle che la stanno crescendo insieme e infatti è come se la piccola avesse due mamme.

“Auguri amore della nostra vita”, scrivono nella didascalia del post che completa un tris di scatti. Il primo mentre entrambe abbracciano la piccola Nicole, la seconda mentre Silvia tiene in braccio la sua bambina e la terza che ritrae la torta di Minnie, il suo personaggio preferito.

Migliaia sono i like e centinaia i commenti sotto al post delle due sorelle: “Che trio”, “Girlpower!” e poi i tantissimi followers non vogliono perdersi l’occasione di fare gli auguri alla piccola Nicole.

La piccola è un vero e proprio incanto ed è la gioia di sua mamma e di sua zia che non riescono a staccarsi nemmeno un attimo da lei.