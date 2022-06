Un Medico in Famiglia: vi ricordate Nilde, la figlia di Libero e la sorella maggiore di Lele? Sono trascorsi diversi anni, scopriamo insieme come è diventata

Un Medico in Famiglia è stata una delle fiction più amate della Rete Rai. Andata in onda per quasi vent’anni, è entrata nei cuori di milioni di telespettatori e non verrà mai dimenticata. Nel corso di tutto questo tempo, sono passati tantissimi volti nella fiction, alcuni erano soltanto di passaggio e altri invece sono stati dei veri e propri protagonisti.

Tra i tanti volti, come dimenticare quello di Nilde Martini? Lei ha fatto parte letteralmente della famiglia, infatti era la sorella di Lele, dunque la figlia maggiore di Libero Martini. Aveva un carattere molto particolare, era sfortunata in amore e stava cercando la sua strada: nel mentre, però, si era ritrovata a diventare madre per ben due volte.

Un Medico in Famiglia: come è diventata Nilde, Anita Zagaria

Nilde, stagione dopo stagione, era riuscita finalmente a sistemarsi e a mettere da parte tutti i drammi della sua vita. Uno fra i tanti era la gelosia per suo fratello Lele, che secondo lei, era il preferito perché aveva sempre fatto tutto giusto, sposando una brava ragazza e diventando dottore in seguito ad una laurea in medicina.

Oggi Anita Zagaria, l’attrice che interpretava Nilde, ha 67 anni. Non ha un profilo social su Instagram, ma ha tante persone che pubblicano foto sue su varie fan page.

È decisamente cambiata negli ultimi vent’anni ma, in ogni caso, non ha mai perso il suo fascino e quel sorriso che era entrato nei cuori di tutti i telespettatori.