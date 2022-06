“Un Posto al Sole” ritorno di fiamma: quello che tutti stavano aspettando

Un Posto al Sole: dopo settimane di crisi, finalmente la coppia che tutti stavano aspettando sta per ricongiungersi. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Rossella Graziani sta vivendo un periodo davvero molto complicato della sua vita. Dopo essere riuscita a laurearsi in medicina, ha cominciato subito la specializzazione ma nello stesso momento ha conosciuto l’uomo che l’avrebbe fatta innamorare e poi spezzare il cuore: il suo superiore Riccardo Crovi, con cui ha avuto una storia d’amore.

Le cose per loro sono precipitate quando Rossella ha scoperto che Riccardo era sposato. Il suo matrimonio però era in crisi in seguito ad un matrimonio di lei, lui aveva deciso di divorziare e per questo Rossella aveva scelto di fidarsi. Ma di nuovo è arrivato l’inganno: Riccardo ha avuto un momento di debolezza con la sua ex moglie e, quando Rossella lo ha scoperto, ha deciso di lasciarlo per sempre.

Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo di nuovo insieme?

Ora che Rossella stava ricominciando a trovare un po’ di serenità, Riccardo ha capito di essere davvero innamorato di lei e di non voler tornare con sua moglie. Così ha ricominciato a starla dietro, ma nel frattempo lei e Virginia sono diventate buone amiche. Prossimamente, Riccardo capirà di aver sbagliato e cercherà una nuova strada per riuscire ad avvicinarsi ancora una volta alla sua ex fidanzata.

Le anticipazioni ci svelano che, nelle prossime puntate, Rossella ricomincerà un po’ ad addolcirsi e lei e Riccardo finalmente si ricongiungeranno. Dunque, ricomincerà così la storia d’amore tra la giovane specializzanda e l’affascinante dottore, questa volta decisamente con un nuovo spirito e con la voglia di non lasciarsi andare più.

In ogni caso, le anticipazioni ci rivelano che qualcuno prenderà male questo ricongiungimento: con molte probabilità si tratta proprio di Virginia, che aveva cominciato ad affezionarsi alla bella Rossella.