Sarà un addio? Storico volto di Ballando con le Stelle lascia il programma

Un programma televisivo per la sua completa riuscita ha bisogno di alcuni elementi essenziali: un bravo conduttore, un cast che sappia far parlare di sé e, per quanto riguarda i talent show, una criticissima giuria.

Questo è il caso di Ballando Con Le Stelle, che dal 2005 sta facendo compagnia agli spettatori di Rai 1 il sabato sera; alla guida del timone Milly Carlucci, che ad ogni edizione riesce a mettere insieme una famosa squadra, sempre variegata, di neofiti del ballo latino e standard.

Tra i personaggi più eclettici degli ultimi anni Tullio Solenghi, Federico Fashion Style, Asia Argento, Morgan, Costantino della Gherardesca, Alessandra Mussolini e la neovincitrice Arisa. Quest’ultima ha dimostrato, nel corso delle puntate, una spiccata predisposizione e un margine di miglioramento molto ampio. Ha saputo stupire anche con un’altra arma, però: la femminilità.

Nelle ultime ore sta circolando in rete un forte dubbio riguardo la partecipazione alla prossima edizione di una delle protagoniste più temute e più controcorrente. Ovviamente parliamo di una giurata: Selvaggia Lucarelli. Insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, la giornalista alza le palette, votando e commentando le esibizioni dei concorrenti senza peli sulla lingua. Rispondendo ad alcune domande, una in particolare sui prossimi programmi ai quali prenderà parte, la giurata ha destato non pochi sospetti in merito all’abbandono di Ballando.

Un fan le avrebbe, infatti, chiesto se prenderà parte alle prossime edizioni di Piazzapulita, Radio Capital e Ballando Con Le Stelle; ma la risposta sibillina e in un ordine che non sembrerebbe casuale è stata “Ci rivedremo, Forse ci rivedremo, Non ci rivedremo”. Tanta, quindi, la preoccupazione di tutti gli appassionati del programma, che potrebbero vedere cambiamenti all’interno del cast fisso, certezza molto apprezzata dai telespettatori.

La Lucarelli era entrata a far parte della grande famiglia di Ballando Con Le Stelle nel 2016. Potrebbe esserci già nelle prossime ore una smentita o una conferma alla criptatissima risposta da parte della stessa giornalista.