Aurora Ramazzotti, arriva la rivelazione inattesa: fans sconvolti

Aurora Ramazzotti, ancora una volta, ha riversato i suoi pensieri sui social network: la rivelazione inattesa ha sconvolto i fans.

Aurora Ramazzotti, per chi non lo sapesse, è la figlia del grande artista Eros e della splendida conduttrice Michelle Hunziker. La nativa di Sorengo ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo televisivo: l’esordio è arrivato nel 2015, quando Sky la chiamò per presentare la fascia pomeridiana di ‘X-Factor’. Nel corso degli anni, la ragazza ha anche guidato show come ‘Vuoi scommettere’ (con la madre) e ‘Mistery Land’.

La classe 1996 non è soltanto una conduttrice e inviata di successo, ma è anche un’influencer molto apprezzata dal pubblico del web. La 25enne è amatissima per la sua simpatia e per la sua schiettezza: affronta sempre argomenti molto delicati e soprattutto mostra anche i suoi lati più privati. In queste ore, la piccola Ramazzotti ha deciso di sconvolgere tutti pubblicando un post alquanto particolare.

Aurora Ramazzotti, rivelazione inattesa: tutti sconvolti

Aurora Ramazzotti, come tanti altri vip, ha deciso di concedersi una vacanza in questo caldissimo mese di giugno. La figlia di Eros e di Michelle ha scelto come meta le fantastiche isole Baleari. Questa sera, la 25enne ha però sorpreso gli utenti con un messaggio stupefacente. La ragazza ha deciso ancora una volta di aprire il suo cuore e di fare una rivelazione inattesa.

“Ho da sempre una paura fo**uta dell’obiettivo dei paparazzi, ho imparato molto presto che non perdona“: inizia così il lunghissimo messaggio della figlia d’arte, riportato con tanti dettagli in didascalia. La conduttrice ha poi spiegato che credeva di aver schivato i paparazzi, ma che poi in realtà è stata fotografata. Con grande ironia, la giovane ha allegato tre immagini divertentissime. “Ho visto se era già uscito qualcosa…ed eccole qua”, ha annunciato. Tra smorfie buffissime e pose stravaganti, la Ramazzotti ha scioccato tutti.