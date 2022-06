Carlotta Mantovan, lo faceva sempre con Fabrizio Frizzi: il ricordo più bello

Carlotta Mantovan non potrà mai dimenticare ciò che è stato tra lei e suo marito Fabrizio Frizzi, in particolare un episodio che si ripeteva sempre in quell’occasione

E’ stata una delle coppie più parlate di sempre, finita al centro del gossip per la differenza di età. Nonostante tutto, Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono amati senza filtri e limiti.

Solo la malattia li ha portati a separarsi, almeno fisicamente. Fabrizio Frizzi è morto quattro anni fa, lasciando un vuoto incolmabile. Oggi la giornalista vive insieme alla figlia Stella di otto anni e le due hanno un rapporto stupendo.

Carlotta Mantovan, il ricordo indelebile che non dimenticherà mai

Si sono conosciuti durante un’edizione di “Miss Italia”, quando Carlotta Mantovan conquistò con la sua bellezza e il suo modo di fare il conduttore Fabrizio Frizzi. Tra i due ci fu un colpo di fulmine e da lì iniziò la grande storia d’amore.

Inizialmente fu una relazione segreta per essere tenuta lontana dal gossip. Ne era a conoscenza solo l’ex moglie del presentatore, Rita Dalla Chiesa.

Successivamente, la Mantovan non esitò ad entrare nel giro delle amicizie più strette del suo compagno, tanto che ancora oggi continua ad avere rapporti con Carlo Conti, Antonella Clerici e Rita Dalla Chiesa.

Oggi, la Mantovan non perde occasione di ricordare il marito attraverso foto e post sui social. Non ha bisogno di nominarlo o parlare di lui, ma dietro ad ogni scatto e ad ogni dedica rimbomba il suo nome.

La figlia Stella si fa ogni giorno più bella, coltiva le passioni del papà e gli assomiglia molto. Aveva solo quattro anni quando salutò per l’ultima volta Fabrizio, ma non dimenticherà mai il bene che le ha dato in vita e che continua a darle dall’alto. Il conduttore ha lasciato il segno dentro e fuori il piccolo schermo. La famiglia, gli amici, i conoscenti e i fan non potranno mai fare a meno di ricordare la sua grandiosità.