“Se i risvegli fossero tutti così”, Caterina Balivo solo con l’accappatoio e col vento in poppa: idilliaca – VIDEO

Caterina Balivo accende definitivamente l’estate durante una gita in barca. Solo con l’accappatoio indosso è uno schianto: spettacolo col vento in poppa!

L’ex conduttrice della Rai, Caterina Balivo ha definitivamente acceso l’estate degli italiani, in seguito ad una gita in barca ad altissima temperatura.

“Vorrei fosse tutti i giorni così” commenta l’ex padrona di casa di “Vieni da me“, uno degli ultimi contenitori da lei presidiati prima di staccare la spina e concentrarsi sulla famiglia. Il ruolo di mamma chiama ogni giorno e lei da personalità ligia e responsabile si fa trovare sempre pronta.

Con le restrizioni allentate dal governo centrale, Caterina sembra essere riuscita a trovare la strada giusta per ripartire. Nel frattempo, la showgirl ha ricevuto l’ok dall’emittente di Tv8 per iniziare un nuovo percorso televisivo al timone di un nuovo programma.

Si tratta di “Chi vuole sposare mia mamma?”, in onda dal prossimo 22 Giugno, dove la neo conduttrice aiuterà le nuove coppie iscritte ad avere una seconda opportunità in amore

Caterina Balivo, gita in barca a cento nodi: solo in accappatoio è un sogno ad occhi aperti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Per celebrare il suo ritorno in tv alla conduzione di un programma, Caterina Balivo ha regalato un sogno ad occhi aperti a tutti i suoi fan di Instagram.

L’occasione è davvero ghiotta per gli appassionati, felici e grati alla celebrità dalla bellezza mediterranea per aver acceso di passione e sensualità la settimana che darà il via alla nuova avventura televisiva.

Lo scorso weekend, prima di ritornare alle prove generali e ad avvertire il caldo all’interno degli studi televisivi, Caterina si è resa protagonista sul ‘ponte di coperta’ di una barca.

Mentre il mezzo acquatico viaggia spedito a cento nodi a largo delle coste, lei si fa immortalare senza veli. La showgirl si fa notare soltanto con un accappatoio ben stretto in vita, quel tanto che basta per evitare la censura più totale.

Capelli spettinati e bagnati, segno di aver appena terminato la doccia, la Balivo si erge alle telecamere con una sensualità insolita dalle sue parti.

E voi, cosa ne pensate della performance delirante della nuova conduttrice di Tv8? Appuntamento a mercoledì per la prima puntata del nuovo contenitore che finalmente darà il via alla sua seconda vita in tv.