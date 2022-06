Chiara Ferragni a Sanremo, ecco quanto guadagnerà (cifre da capogiro)

L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 insieme al direttore artistico Amadeus.

L’annuncio è stato inaspettato ed è arrivato con il TG1 della sera: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus non è riuscito a contenere la gioia nel poter dare questo annuncio: il personaggio del momento che tutti desiderano sarà sul palco dell’Ariston nella prima e nell’ultima serata che andrà in onda su Rai Uno il 7 e l’11 febbraio.

La Ferragni ha seguito con attenzione la penultima edizione della kermesse canora soprattutto per la partecipazione di suo marito Fedez, in coppia con Francesca Michelin, che si era classificato secondo alle spalle dei Maneskin.

Quell’anno la bella di Cremona era al nono mese di gravidanza della sua secondogenita Vittoria che per fortuna ha atteso il ritorno del papà a Milano per venire alla luce.

Il cachet di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Sono anni che i vari conduttori del Festival cercano di assicurarsi la partecipazione dell’influencer ma nessuno c’era mai riuscito prima d’ora.

Amadeus nella sua terza edizione della kermesse ha finalmente potuto dare l’annuncio che tutti aspettavano: Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston con il suo stile, la sua classe e la sua personalità spiccata che l’hanno resa una vera e propria star internazionale.

Ma in molti si chiedono quale sarà il cachet che percepirà Chiara Ferragni per queste due serate a Sanremo? Ancora non sono uscite indiscrezioni che possono rispondere a tale quesito. Ciò che sappiamo è che nella scorsa edizione si era già vociferata la possibile presenza dell’influencer al Festival ma sembrerebbe che sia saltata all’ultimo per mancanza di budget dato che per far averla erano state chieste cifre da capogiro.

Dunque, quest’anno la Rai avrà potuto investire di più pur di avere Chiara Ferragni oppure si sono abbassate le pretese dell’imprenditrice?